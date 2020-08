Elon Musk: “Gli alieni hanno costruito le piramidi”. L’Egitto non gradisce (Di lunedì 3 agosto 2020) Elon Musk: “Gli alieni hanno costruito le piramidi” Elon Musk è tornato a far parlare di se. Non per il piano spaziale che proprio ieri ha avuto un’altra buona notizia: il ritorno sulla terra dello navicella Crew Dragon; ma per un’uscita su Twitter. “Gli alieni hanno costruito le piramidi”, le parole dell’imprenditore. Parole che hanno fatto rumore, in particolare in Egitto. Al punto che la replica all’affermazione del magnate statunitense è arrivata direttamente da Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. “Seguo il suo lavoro con molta ammirazione. Invito lei e Space X a esaminare gli scritti che spiegano come ... Leggi su tpi

