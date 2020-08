Elon Musk: "Gli alieni hanno costruito le piramidi". E l'Egitto si infuria (Di lunedì 3 agosto 2020) ″Gli alieni hanno costruito le piramidi”. Elon Musk twitta e l’Egitto replica. Il messaggio del magnate americano è stato ritwittato centinaia di migliaia di volte, provocando reazioni social (e non solo). Aliens built the pyramids obv— Elon Musk (@ElonMusk) July 31, 2020 In particolare, è arrivata la replica di Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. “Seguo il suo lavoro con molta ammirazione”, ha scritto, invitando Musk a visitare i siti archeologici per prendere direttamente visione della realtà:“L’aspettiamo”. Musk, in una serie di tweet successivi, ha ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : Elon Musk: “Le piramidi furono costruite dagli alieni” - fattoquotidiano : SpaceX, primo ammarraggio da 45 anni. Così Elon Musk ha “salvato” gli Usa dalla dipendenza dalla Soyuz russa - Corriere : SpaceX, con l’ammaraggio della navicella si conclude la prima missione voluta da Elon Musk - FrancescaTGI : RT @HuffPostItalia: Elon Musk: 'Gli alieni hanno costruito le piramidi'. E l'Egitto si infuria - avimmaisacap : Gli americani privatizzano tutto.... SpaceX, primo ammarraggio da 45 anni. Così Elon Musk ha “salvato” gli Usa da… -