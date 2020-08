Ellen DeGeneres: sua moglie Portia De Rossi rompe il silenzio dopo lo scandalo (Di lunedì 3 agosto 2020) Portia De Rossi ha pubblicato un post su Instagram in cui si schiera con la moglie Ellen DeGeneres da alcuni giorni al centro di uno scandalo mediatico. Portia De Rossi sta dalla parte di Ellen DeGeneres: l'attrice ed ex modella australiana rompe il silenzio dopo lo scandalo che ha coinvolto la moglie e conferma con un post su Instagram di stare al fianco di Ellen ringraziando i fan per il supporto. Nelle ultime settimane sono emerse delle testimonianze da parte di alcuni collaboratori di The Ellen DeGeneres Show che hanno parlato del clima tossico negli studios del programma. Pochi ... Leggi su movieplayer

