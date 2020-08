Elettra Lamborghini, pesante insulto alla fan: è polemica (Di lunedì 3 agosto 2020) Elettra Lamborghini continua ad attirare l’attenzione e le sue ultimissime stories sono davvero incredibili: il pesante insulto accende la polemica Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (screenshot)Elettra Lamborghini continua a lasciare senza parole tutti i suoi fan e follower con i suoi tantissimi scatti, ma questa volta a catturare l’attenzione dei seguaci sono le sue ultime stories: è subito polemica. In diversi scatti e stories, la bella ereditiera ha mostrato il suo fisico scolpito e anche se durante la quarantena Elettra aveva preso qualche chilo, adesso il suo peso è tornato quello di prima e anzi il suo aspetto è davvero raggiante. Come ... Leggi su chenews

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance - LeoWolf1992 : RT @RadioItalia: 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui: - radio7asiago : Now Playng: Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - nainecalitero : non ho mai guardato attentamente foto di elettra lamborghini, solo di sfuggita e solo ora mi sono accorto che quell… -