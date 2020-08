“Eleonora Rocchini? Schifo! Falsa e meschina”, Oscar Branzani sbotta e racconta la sua verità (Di lunedì 3 agosto 2020) Oscar Branzani sbotta e dice la sua verità sulla ex fidanzata Eleonora Rocchini. In sintesi? Lei si frequentava con l’ex fidanzato di Dalila (sorella di Oscar). Dopo l’incidente stradale insieme scoppia il caos. La ex corteggiatrice torna a Firenze e poi di nuovo a Napoli con tanto di riavvicinamento con l’imprenditore napoletano. “Eleonora Rocchini? Falsa... L'articolo “Eleonora Rocchini? Schifo! Falsa e meschina”, Oscar Branzani sbotta e racconta la sua verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Elisa60388018 : RT @mounds_shame: Comincia un nuovo round della faida Oscar Branzani - Eleonora Rocchini featuring Dalila Branzani e Nunzio Moccia. ?? - Elisa60388018 : RT @marperlo1: Io direi che Eleonora Rocchini e Oscar Branzani (si faccio i nomi) hanno rotto tre quarti di (fate voi). Lui ora fa l'indig… - Novella_2000 : Oscar Branzani lancia accuse ad Eleonora Rocchini: “Schifo” - blogtivvu : Oscar Branzani sbotta e si scaglia contro Eleonora Rocchini ?? Lo sfogo è durissimo “Schifo...” ???? ? Il resto te lo… - blogtivvu : “Eleonora Rocchini? Schifo! Falsa e meschina”, Oscar Branzani sbotta e racconta la sua verità -

