Elena Santarelli marito, stretti stretti al mare: «Che peccato per Bernardo, si è rovinato fisicamente» (Di lunedì 3 agosto 2020) stretti stretti al mare Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi si concedono le vacanze – rigorosamente italiane – tra le acque dell’isola di Ponza. La quiete dopo la tempesta per la showgirl laziale, segnata negli scorsi anni dalla terribile malattia del figlio Giacomo. Giudicata, in passato, per la forma fisica (che come ha più volte spiegato è stata la conseguenza di un periodo di stress e dolore senza precedenti), Elena si ritrova oggi a dover rispondere a chi – tra le pagine del proprio account Instagram – non riesce a cogliere l’ironia nei confronti del marito. Leggi anche >> Cecilia Rodriguez si sposa? Foto sotto accusa: ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Elena Santarelli, la foto del figlio Giacomo che gioca con il papà e il messaggio d'amore: «Bernardo è ciò che desi… - infoitcultura : Elena Santarelli, il piccolo Giacomo gioca in spiaggia con il papà: «Bernardo lo incoraggia sempre» - infoitcultura : Elena Santarelli, la foto di Giacomo con il papà commuove - infoitcultura : Elena Santarelli e la foto del figlio in spiaggia: 'Così mio marito lo incoraggia a rialzarsi sempre' - infoitcultura : L’ex Reggina Corradi ed Elena Santarelli, il rapporto d’amore e la tranquillità ritrovata: in vacanza col figlio gu… -