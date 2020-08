EL: il Leverkusen cerca il bis contro i Rangers (Di lunedì 3 agosto 2020) Giovedì, alle 18.55, i tedeschi del Bayer Leverkusen ospitano, alla BayArena, gli scozzesi dei Rangers, nell’ottavo di ritorno di Europa League. La squadra che uscirà vincitrice troverà, sul suo percorso, la vincente di Inter–Getafe. BAYER Leverkusen I tedeschi hanno chiuso il campionato al 5o posto, mancando per un soffio la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione allenata da Peter Bosz è arrivata dietro al Borussia Moncengladbach soltanto per due punti, al termine di una seconda fase di campionato giocata a ritmi altalenanti. Le Aspirine hanno iniziato bene, perdendo poi, però, troppi punti in gare alla portata, come contro il Wolfsburg o l’Hertha Berlino. Il Bayer ha disputato l’ultima partita stagionale contro ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen cerca L’Inter spera nei…saldi per Emerson Palmieri: il Chelsea svende per arrivare ad Havertz Il Posticipo Rolfes (DS Leverkusen): "Havertz al Chelsea? Nessuna offerta ufficiale, tanti club su di lui"

Nelle ultime settimane sembrava ormai vicino l'approdo di Kai Havertz, giocatore del Bayer Leverkusen cercato a lungo dalla Juventus, al Chelsea. Tuttavia Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Le ...

Marina Granovskaia accusata di spionaggio nella trattativa di mercato del Chelsea per Kai Havertz

Il Chelsea ha conquistato il posto in Champions League. Che è sempre un grande traguardo, considerata la concorrenza della Premier League, ma è strepitoso in questa stagione in cui i Blues non hanno p ...

Nelle ultime settimane sembrava ormai vicino l'approdo di Kai Havertz, giocatore del Bayer Leverkusen cercato a lungo dalla Juventus, al Chelsea. Tuttavia Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Le ...Il Chelsea ha conquistato il posto in Champions League. Che è sempre un grande traguardo, considerata la concorrenza della Premier League, ma è strepitoso in questa stagione in cui i Blues non hanno p ...