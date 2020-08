Egle Possetti: «Non passerò mai sul nuovo ponte Morandi. Mi trema il cuore al solo pensiero» (Di lunedì 3 agosto 2020) Sul Corriere della Sera le parole di Egle Possetti, portavoce del comitato dei familiari vittime del ponte Morandi. Oggi sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova. Lei, come tanti altri ai quali sono state strappate le vite dei propri congiunti, ha già fatto sapere che non sarà presente. Il 14 agosto 2018, alle 11 e 35 minuti e 55 secondi, Egle ha perso la sorella Claudia, il marito di lei Andrea, sposato appena 22 giorni prima, i due figli del primo matrimonio, Manuele di 16 anni e Camilla di 12, e il cagnolino di casa, Stella. Tutti morti, in un attimo, sotto le rovine di quel maledetto ponte in una giornata di pioggia. Racconta che in questi due anni ha conosciuto gente meravigliosa. Sono loro l’unica cosa che le dà ... Leggi su ilnapolista

napolista : Egle #Possetti : «Non passerò mai sul nuovo ponte #Morandi. Mi trema il cuore al solo pensiero» - ilNapolista - repubblica : RT @RepubblicaTv: Genova, Possetti (presidente comitato parenti vittime): 'Non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione del nuovo pont… - RepubblicaTv : Genova, Possetti (presidente comitato parenti vittime): 'Non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione del nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Egle Possetti Genova, Possetti (presidente comitato parenti vittime): "Non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte" Repubblica TV Ponte di Genova, è il giorno dell'inaugurazione. Presenti Mattarella e Conte

(Teleborsa) - Una cerimonia molto sobria, nel rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i ...

Nuovo Ponte di Genova: prima dell'inaugurazione il Presidente Mattarella incontra i familiari delle vittime

Verrà inaugurato questo pomeriggio, intorno alle 18,30, il Ponte Genova San Giorgio progettato dall'architetto Renzo Piano. Il viadotto autostradale sostituisce il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto ...

(Teleborsa) - Una cerimonia molto sobria, nel rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i ...Verrà inaugurato questo pomeriggio, intorno alle 18,30, il Ponte Genova San Giorgio progettato dall'architetto Renzo Piano. Il viadotto autostradale sostituisce il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto ...