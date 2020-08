Effetto distanziamento, posti già esauriti sui Frecciarossa del weekend (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 agoato 2020 - Sono praticamente sold out tutti i biglietti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud Italia del prossimo fine settimana , dopo che con il mantenimento delle ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Effetto distanziamento Mascherina e distanziamento, obbligo prorogato fino al 30 agosto Trentino Business news: Brasile, Petrobras, perdite per 2,7 miliardi di real nel secondo trimestre 2020

Brasilia, 03 ago 01:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha registrato perdite per 2,7 miliardi di real (443 miliardi di euro) nel secondo trimestre di quest'ann ...

Covid, un nuovo caso ad Esanatoglia

Pieve Torina ed Esanatoglia non sono più liberi dal Coronavirus, nel primo comune si sono registrati due nuovi casi ed uno nel centro dell’alta Vallesina. A darne notizie i due sindaci, con avvisi all ...

