Ecco perché caliamo le braghe davanti a Renzi: l'ultimo disastro di Toninelli in diretta tv (Di lunedì 3 agosto 2020) Ultimamente in tv impazza Danilo Toninelli, il fu ministro delle Infrastrutture ed eterno reginetto delle gaffe, il quale agitando i pugnetto al cielo pontifica un po' su tutto, sovente creando non pochi imbarazzi al suo stesso partito. Il re dei pettorali, nella prima mattinata di lunedì 3 agosto, era ospite ad Agorà su Rai 3. E si spendeva sul rapporto con Italia Viva e Matteo Renzi, definito inizialmente "un po' più complicato del previsto". Dunque, Toninelli ragiona: "Con la Lega eravamo due forze politiche, in questo contesto siamo in quattro, con alcuni tira e molla. Italia Viva ha creato qualche problema per qualche pretesa - sottolinea -. Lo dico sempre pubblicamente: non è facile entrare in collaborazione con Renzi, a cui contestiamo azioni politiche concrete, non me ne frega ... Leggi su liberoquotidiano

Spesso non si sottolinea abbastanza ma i genitori rappresentano una parte molto importante della scuola. E sono spesso i primi a sollevare problemi di natura pratica e organizzativa che poi le scuole ...

L’incapacità del governo consegna il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade

Ecco perché, domani, il Ponte San Giorgio formalmente verrà trasferito ad Autostrade. Chi, se non l’attuale gestore della rete su cui il San Giorgio insiste… Leggi ...

