"Ecco la verità sui bollettini". E Zangrillo smonta la paura (Di lunedì 3 agosto 2020) Valentina Dardari Il professore spiega come stanno davvero le cose sui numeri dei contagiati e ora mette nel mirino gli "sparaballe" Il Professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare e Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha detto la sua riguardo il distanziamento sui treni. In una intervista a La verità, il professore ha spiegato perché secondo lui è assurdo. E il motivo è semplice: “Tutti i sedili occupati da gente educata e responsabile valgono più di mille posti liberi. In altre parole il problema vero non è se li occupi ma chi li occupa e come”. I primi passi nella medicina Cresciuto in una famiglia normale, con il padre funzionario di banca e la ... Leggi su ilgiornale

JolandaBivona : Ecco la verità su Fontana. #IostoconFontana - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: non è #NATO a #WUHAN! La #VIROLOGA cinese #SMONTA tutte le #TEORIE, ecco la verità che fa discutere - GeMa7799 : Ecco i banchi della Azzolina 300 euro per un banco da 30 I modelli monoposto e con le rotelle voluti dal ministro?… - noitre32 : Ecco i banchi della Azzolina 300 euro per un banco da 30 I modelli monoposto e con le rotelle voluti dal ministro?… - ilmeteoit : #CARABINIERI: #Piacenza, #FESTINI con le #ESCORT nella #CASERMA, arrestati! Ecco #TUTTA la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco verità "Ci risiamo, ora state attenti...". Ecco la verità sul post dell'infermiere ilGiornale.it Come applicare il green screen con Filmora9: tutorial e funzionalità

Filmora9 è un video editor gratuito, facile da utilizzare e ricco di funzionalità che consentono di realizzare un montaggio professionale ed efficace dei vostri filmati. Qui vi spiegheremo come applic ...

Filmora9 è un video editor gratuito, facile da utilizzare e ricco di funzionalità che consentono di realizzare un montaggio professionale ed efficace dei vostri filmati. Qui vi spiegheremo come applic ...