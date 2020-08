È morto John Hume, politico nordirlandese premio Nobel per la Pace nel 1998: aveva 83 anni (Di lunedì 3 agosto 2020) John Hume, politico dell’Irlanda del Nord che vinse il premio Nobel per la Pace nel 1998, è morto il 3 agosto a 83 anni. Soffriva da tempo di demenza ed è morto in una casa di cura a Londonderry, in Leggi su ilpost

