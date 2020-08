“È lo stesso…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo hanno notato tutti. Quella foto è un chiaro messaggio (Di lunedì 3 agosto 2020) Il gossip su Belen Rodriguez non si ferma. Prima con Stefano De Martino poi senza, di nuovo con e poi sbuca Gianmaria Antinolfi. Le foto di Chi avevano confermato tutto: i paparazzi avevano immortalato il bacio in barca, poi la vacanza a Ibiza con il figlio Santiago. L’imprenditore napoletano scompare e riappare, poi riscompare. E ancora il colpo di scena. Spunta fuori Michele Morrone, venuto recentemente alla ribalta grazie al successo del film su Netflix “365 giorni”. Dopo il successo della pellicola “365 giorni”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Blanka Lipińska, l’attore è stato scelto come testimonial di Dolce & Gabbana e Guess, diventando uno degli uomini più desiderati del pianeta. Non solo, Morrone ha ... Leggi su caffeinamagazine

1979_adriano : Per Chiarire: Le maglie della LAZIO (aquila stilizzata e quella per i 120) sono le piu' belle mai fatte.. é normale… - smjlesuarez : RT @HuertDeAuteuil: Belen ci insegna che tornare con lo stesso uomo non è mai una una buona idea. Annamaria non mentirmi, so chi ti ha isp… - Mariya25802258 : RT @HuertDeAuteuil: Belen ci insegna che tornare con lo stesso uomo non è mai una una buona idea. Annamaria non mentirmi, so chi ti ha isp… - racheleeee__ : RT @HuertDeAuteuil: Belen ci insegna che tornare con lo stesso uomo non è mai una una buona idea. Annamaria non mentirmi, so chi ti ha isp… - ruinedgals : RT @HuertDeAuteuil: Belen ci insegna che tornare con lo stesso uomo non è mai una una buona idea. Annamaria non mentirmi, so chi ti ha isp… -

Ultime Notizie dalla rete : stesso…” Belen