Dopo la Juve, anche la Roma: EA perde i diritti del club giallorosso! Ecco il nome che avrà su FIFA 21 (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la Juventus, la Roma. L'Electronic Arts perde i diritti anche della squadra di James Pallotta che, su FIFA 21, sarà dotata di un altro nome. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EA SPORTS FIFA (@easportsFIFA) in data: 23 Lug 2020 alle ore 8:16 PDT Il punto di forza, da sempre, del videogioco di calcio, FIFA, sono i diritti ufficiali delle squadre. A differenza del concorrente, PES, il gioco prodotto dalla EA ha sempre offerto un'esperienza più realistica sotto questo... Leggi su 90min

juventusfc : Dopo la festa, subito al lavoro. Le ultime dal Training Center ? - MaxCallegari : #Conte fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. Irrispettoso andare in conflitto in pubbli… - Corriere : Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - davidedl83 : @MatteDj23 Dopo la pubblicità parleremo di Conte -Inter/juve e di Allegri !!! - BWhiteblack : @uzapelloni Questi sono i personaggi di fiducia di Elkann...dopo Cobolli, Blanc e Secco alla Juve...la rimanenza alla Ferrari adesso ????????? -