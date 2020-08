Dopo il varo a Viareggio, Cetara accoglie la nuova imbarcazione “Giovanna P” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – Approda a Cetara “Giovanna P”, l’imbarcazione da pesca varata lo scorso 8 luglio a Viareggio e definita, dal cantiere navale, la più veloce d’Italia. Unico peschereccio a disporre della tecnologia più avanzata riconoscibile, oggi, sul mercato, con il primato di essere costruito totalmente in alluminio e fatto a catamarano. Emozionante il suo arrivo che, come di consueto, ha visto fermare il catamarano nello specchio d’acqua dinanzi al paese, per essere accolta dal suono delle campane a gloria benaugurali e dalle sirene delle tonnare ormeggiate in porto, verso cui Giovanna P si è unita, assieme al resto della marineria di Cetara, nota in tutto il mondo per la pesca del tonno e ... Leggi su anteprima24

danbertsamp : RT @PetrisDe: Il lavoro fatto in #maggioranza sui #dl #Sicurezza ha portato a un buon punto di partenza. Ora è fondamentale non perdere alt… - luigibignami : SpaceX segnala che il cono del naso è chiuso e i ganci si stanno impegnando per fissarlo al veicolo spaziale in pre… - antobon2 : RT @PetrisDe: Il lavoro fatto in #maggioranza sui #dl #Sicurezza ha portato a un buon punto di partenza. Ora è fondamentale non perdere alt… - Livia_DiGioia : RT @PetrisDe: Il lavoro fatto in #maggioranza sui #dl #Sicurezza ha portato a un buon punto di partenza. Ora è fondamentale non perdere alt… - asuddipaperino : RT @PetrisDe: Il lavoro fatto in #maggioranza sui #dl #Sicurezza ha portato a un buon punto di partenza. Ora è fondamentale non perdere alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo varo Dopo il varo a Viareggio, Cetara accoglie la nuova imbarcazione "Giovanna P" anteprima24.it Benefici del nuoto e tutti i muscoli che lavorano nei vari stili

Quali sono i benefici del nuoto e perché viene considerato uno sport completo? Quali sono i muscoli che lavorano bracciata dopo bracciata nei differenti stili? Nuotare è un’attività fisica non solo pi ...

Tommy François lascia Ubisoft dopo le accuse di molestie e abusi sul lavoro

Tommy François, ex-VP dei servizi editoriali e creativi della compagnia, ha lasciato Ubisoft con effetto immediato dopo il caso di accuse di molestie e abusi sul lavoro, ancora sotto indagine. NOTIZIA ...

Quali sono i benefici del nuoto e perché viene considerato uno sport completo? Quali sono i muscoli che lavorano bracciata dopo bracciata nei differenti stili? Nuotare è un’attività fisica non solo pi ...Tommy François, ex-VP dei servizi editoriali e creativi della compagnia, ha lasciato Ubisoft con effetto immediato dopo il caso di accuse di molestie e abusi sul lavoro, ancora sotto indagine. NOTIZIA ...