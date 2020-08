Donnarumma, la calda estate del rinnovo con il Milan (Di lunedì 3 agosto 2020) Risolto il rebus panchina e societario con il ribaltone che ha lasciato Rangnick a piedi, ora il Milan si concentra sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma che rappresenta insieme a quello di Ibrahimovic l'urgenza per pianificare il prossimo campionato. L'orientamento è chiaro: Donnarumma vuole proseguire nel Milan e il club vuole tenerlo. Non dovrebbero esserci difficoltà insormontabili, insomma, anche perché la svolta societaria ha fatto in parte cadere i paletti strettissimi sul tetto ingaggi che altrimenti sarebbe stato un problema sia per Ibrahimovic che per Donnarumma.Anche i rapporti con il potente Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori, sono più distesi rispetto al passato. La base della trattativa è impostata sui 5 milioni di euro netti ... Leggi su panorama

