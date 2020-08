“Donazzan e Cioni da bastonare”. Le minacce degli antifascisti di Schio (Di lunedì 3 agosto 2020) Vicenza, 3 ago – Non sembrano essersi placati gli animi a Schio. A più di un mese dall’anniversario del terribile Eccidio, nella galassia dell’antifascismo locale non sono ancora riusciti a digerire che alcuni rappresentanti delle istituzioni abbiano voluto ricordare le vittime di quella violenza deponendo un semplice mazzo di fiori. Ed ecco che allora scattano le minacce, al momento solo a mezzo social. A margine di un post un utente della pagina “Schio antifascista” ha pensato bene di suggerire di aspettare i colpevoli della deposizioni di fiori, l’assessore regionale veneto Elena Donazzan e il consigliere comunale sclendense Alex Cioni, e “quando sono soli prenderli a bastonate”. Deliri da tastiera o qualcosa di più serio? Chi scrive non può ... Leggi su ilprimatonazionale

