Dl Agosto | Confesercenti | “Bene bonus consumi ma sbagliato discriminare uso contanti”

"Dare una spinta ai consumi attraverso un bonus sugli acquisti per favorire i settori più colpiti dal lockdown e che faticano a ripartire è una buona cosa, tutto ciò che stimola la spesa delle famiglie è favorevole, ma discriminare l'utilizzo del pagamento in contanti forse non è la scelta migliore, soprattutto in un momento di incertezza come questo". Così Confesercenti commenta l'ipotesi allo studio del Governo di un bonus, da inserire nel prossimo decreto di Agosto, da erogare a chi fa acquisti con moneta elettronica, concentrato su alcuni comparti, fino a fine anno. "Siamo sempre stati contrari a una penalizzazione del denaro contante e al tempo stesso favorevoli all'incentivo ...

Saldi, nel primo weekend registrato un calo del 30 percento rispetto al 2019

Va in archivio con risultati non troppo brillanti il primo week-end di saldi in Emilia-Romagna. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Confesercenti regionale tra i propri associati del settore ...

