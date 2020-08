Distanziamento sui treni, Ricciardi attacca la Lombardia: «Ha già commesso tanti errori». L’assessora ai trasporti: «Non siamo incoscienti» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Il Distanziamento sui treni è diventato il nuovo terreno di scontro tra governo e regioni, con il ministro Roberto Speranza che ha costretto le compagnie di trasporto ferroviario a fare dietrofront, e alcune regioni determinate ad andare avanti. Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte hanno deciso di mantenere il 100% dell’occupazione dei posti sui trasporti regionali. A condannare questa scelta Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ora consulente del ministero della Salute. L’attacco di Ricciardi alla Lombardia Ricciardi, in particolare, critica il comportamento della Lombardia: «Ha già pagato un ... Leggi su open.online

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - Fiorellissimo : @lageloni @allerame1 @vitalbaa @Sofiajeanne @szampa56 @speranza58 @Corriere Ma poi è scritto pure chiaramente non s… - DavidG__ : RT @Di_Asto: @DavidG__ @ilContadino @gps72 No, strutturalmente i sistemi di aerazione sono differenti, quelli degli aerei che sono isolati… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento sui Treni: in Lombardia, Veneto e Liguria nessun distanziamento tra i passeggeri Il Messaggero Mascherina nei luoghi chiusi fino a Ferragosto ma il governo pensa a una proroga

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...

Piemonte: non in grado di mantenere distanziamento sui treni

Torino, 3 ago. (askanews) - In Piemonte "non siamo nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo" dei treni. Così l'assessore ai Trasporti della Regione , Marco Gabusi, che è in attesa di un ...

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...Torino, 3 ago. (askanews) - In Piemonte "non siamo nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo" dei treni. Così l'assessore ai Trasporti della Regione , Marco Gabusi, che è in attesa di un ...