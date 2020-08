Disinfettante per le mani (Di lunedì 3 agosto 2020) Stai preparando il tuo Disinfettante fatto in casa? Che tenerezza. Ora butta tutto e lavati molto bene le mani. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Disinfettante per Disinfettante per le mani - Le regole Internazionale Ragazzi positivi al coronavirus, tre locali chiusi a Latina

Un bar, una pizzeria e una discoteca chiusi a Latina: erano stati frequentati da due ragazzi risultati positivi al Coronavirus. I locali sono stati sottoposti a disinfezione e questa mattina tamponi a ...

Covid-19, le linee guida sull’aria condizionata. Report Aicarr

Consigli e indicazioni del documento dell’associazione Aicarr (Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) per grande distribuzione, ristorazione, cinema, teatri e scuole Come trattare ...

