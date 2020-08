Diretta Meteo: perturbazione interessa l’Italia, conseguenze (Di lunedì 3 agosto 2020) C’è un cambiamento Meteo derivante da una goccia d’aria fredda proveniente da nord, che rapidamente si porterà dal Nord Italia verso il Centro e poi il Sud Italia, perdendo forza. Osservando il Meteosat vediamo una vasta perturbazione estesa dalle Baleari sino alle regioni del Mar Baltico, che interessa. In Italia interessa soprattutto le regioni del Nord Italia, con nubi imponenti che sono causa di rovesci di pioggia, temporali sparsi, grandinate e nubifragi. Le regioni centro meridionali restano nel bel tempo, e si fa sentire ancora la notevole calura, destinata però a ritirarsi per qualche giorno verso il Nord Africa. Fossimo più avanti nella stagione questa sarebbe definita una “rottura dell’Estate”, ma il caos climatico ... Leggi su meteogiornale

DELIA49124753 : RT @stefany5961: Meteo in diretta dall'ufficio. (poi non dite che non vi tengo aggiornati). #meteo #pioggia #civoleva - Maria70221974 : RT @stefany5961: Meteo in diretta dall'ufficio. (poi non dite che non vi tengo aggiornati). #meteo #pioggia #civoleva - Toni_ct_1 : RT @stefany5961: Meteo in diretta dall'ufficio. (poi non dite che non vi tengo aggiornati). #meteo #pioggia #civoleva - stefany5961 : Meteo in diretta dall'ufficio. (poi non dite che non vi tengo aggiornati). #meteo #pioggia #civoleva - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 27.5ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 35.6km/h, #Press. 1002.0hPa -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Meteo Cronaca METEO diretta: FORTI TEMPORALI con GRANDINE al Nord, situazione ed evoluzione 3bmeteo Diretta Meteo: perturbazione interessa l’Italia, conseguenze

C’è un cambiamento meteo derivante da una goccia d’aria fredda proveniente da nord, che rapidamente si porterà dal Nord Italia verso il Centro e poi il Sud Italia, perdendo forza. Osservando il Meteos ...

DIRETTA/ Spal Fiorentina (risultato finale 1-3): sprint vincente dei viola

Al Mazza di Ferrara si conclude la stagione di SPAL e Fiorentina che si affrontano nell’ultima giornata di Serie A, al decimo del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0. Clima estivo con temperatu ...

C’è un cambiamento meteo derivante da una goccia d’aria fredda proveniente da nord, che rapidamente si porterà dal Nord Italia verso il Centro e poi il Sud Italia, perdendo forza. Osservando il Meteos ...Al Mazza di Ferrara si conclude la stagione di SPAL e Fiorentina che si affrontano nell’ultima giornata di Serie A, al decimo del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0. Clima estivo con temperatu ...