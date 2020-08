Diletta Leotta Instagram, il look animalier è irresistibile: «Sei favolosa!» (Di lunedì 3 agosto 2020) L’affascinante Diletta Leotta ha deciso di movimentare la giornata dei suoi numerosi followers con uno scatto romantico e intrigante al tempo stesso. La conduttrice sportiva nel suo abito leopardato è qualcosa di indescrivibile. Ogni volta la sua bellezza, mista alla giusta dose di femminilità lascia i suoi ammiratori completamente senza parole. L’ultimo post di Diletta Leotta su Instagram ha ricevuto una marea di like e commenti. La loro fervida immaginazione ha raggiunto dei livelli indescrivibili. Solo complimenti per il volto noto di DAZN. Non c’è nulla da fare, la bella Diletta è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Leggi anche –> Diletta Leotta ... Leggi su urbanpost

