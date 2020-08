Devastante incendio in California: oltre 1.300 pompieri lottano contro le fiamme a est di Los Angeles (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Devastante incendio da venerdì scorso sta divampando nel Sud della California: oltre 1.300 vigili del fuoco lottano senza tregua contro le fiamme vicino alla città di San Bernardino, a est di Los Angeles. In cenere già 8.000 ettari di bosco (circa 80 km quadrati). Evacuate almeno 2.600 abitazioni, per un totale di circa 7.800 persone. Al momento non si segnalano vittime, solo danni ad una casa e due palazzi. Fino a ieri sera i vigili del fuoco – aiutati da elicotteri, aerei antincendio e camion – erano riusciti a contenere solo il 5% dell’incendio. Secondo le autorità l’incendio potrebbe essere di origine dolosa: in corso un’indagine per ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Oltre 1.300 vigili del fuoco sono ancora alle prese in queste ore con un devastante incendio che da venerdì consuma il Sud della California: le fiamme, vicino alla città di San ...

