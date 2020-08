Debutto in musica per Francesco Monte: “La scintilla dopo Tale e Quale Show” (Di lunedì 3 agosto 2020) dopo aver attraversato il mondo televisivo e quello della moda, posando come modello vicino a un’icona della musica come Jennifer Lopez, Francesco Monte racconta il suo Debutto nella musica: “Ho sempre avuto, fin da bambino, un’infatuazione per la musica e per il canto, ma non ho mai trovato veramente il coraggio di condividere questa passione. La scintilla è scoccata con la partecipazione a ‘Tale e Quale Show’ quando, interpretando Michael Bublé, Ed Sheeran, Nek e gli altri, ho avuto quelle conferme che, forse, stavo aspettando. dopo quelle esibizioni ho avuto il piacere e la sorpresa di leggere i complimenti di tanti importanti artisti italiani. E’ ... Leggi su tvzap.kataweb

Novizio60 : 04 August 1967 Esce 'The piper at the gates of dawn', album di debutto dei @pinkfloyd La musica che ci piace (ri)… - mod_temporali : #Musica #interviste Lo scorso 6 luglio è uscito il primo singolo degli AlterEgo, dal titolo “Panico”; il duo, che v… - angelo_por : Splintera, “Ten Years Still Friends” è il singolo di debutto della band HC veronese #Ragguagliami #2Agosto #Musica… - yoonsinterlvde : anzi visto come la rbw sta '''''gestendo'''''' il cb degli oneus + il debutto delle purplekiss ancora senza data di… - luthienmucc : Sin dal vostro debutto avete sofferto e subito critiche immotivate, ma non avete perso la speranza: red side, velve… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto musica Debutto in musica per Francesco Monte: “La scintilla dopo Tale e Quale Show” TvZap La rassegna Lago Maggiore Musica martedì fa tappa a Lesa con i “paesaggi sonori”

Dopo il debutto il 28 luglio a Lesa, il festival LagoMaggioreMusica, organizzato dalla Gioventù musicale italiana, torna sulla sponda piemontese ancora a Lesa con il concerto «I paesaggi sonori delle ...

Gli album dei Doors, dal peggiore al migliore

Anche per questo, a più di cinquant’anni dal debutto, la band di Los Angeles rimane una delle ... in People Are Strange e nell’epica When the Music Is Over. 2. “The Doors” (1967) L’urlo selvaggio e ...

Dopo il debutto il 28 luglio a Lesa, il festival LagoMaggioreMusica, organizzato dalla Gioventù musicale italiana, torna sulla sponda piemontese ancora a Lesa con il concerto «I paesaggi sonori delle ...Anche per questo, a più di cinquant’anni dal debutto, la band di Los Angeles rimane una delle ... in People Are Strange e nell’epica When the Music Is Over. 2. “The Doors” (1967) L’urlo selvaggio e ...