De Zerbi: «Ottavo posto strepitoso. Stagione da ricordare» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese. Queste le sue parole. «Una Stagione da ricordare in tutti i sensi. Abbiamo perso entrambi i nostri proprietari e già per quello è una Stagione triste e difficile. A questo si è poi aggiunta una situazione per tutti, con il virus, dove c’è anche timore perché tanti giovani erano a Modena da soli, anche a livello di responsabilità non era facile seguirli e dar loro un giusto occhio. E’ stata una Stagione difficilissima culminata nel migliore dei modi. Mi piacerebbe che ... Leggi su calcionews24

