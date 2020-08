DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 4 agosto: Aydin indaga sul passato di Sanem (Di lunedì 3 agosto 2020) Quarantesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Purtroppo lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir la prossima settimana si fermerà per la consueta pausa di Ferragosto. Uno stop di cinque puntate, infatti il lunedì successivo riprenderà ad andare in onda. Le anticipazioni del prossimo appuntamento rivelano che la perfida Aydin inizierà ad indagate nel passato di Sanem per screditarla davanti a Can. I genitori di Sanem scoprono che la figlia ha saldato il loro debito Le anticipazioni del 40esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura

