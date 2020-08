Dalla Spagna: A Siviglia aprono la porta al ritorno di Rakitic (Di lunedì 3 agosto 2020) Ivan Rakitic potrebbe ritornare “a casa”, al Siviglia. A riportare la notizia è il giornale spagnolo “Mundo Deportivo” il quale descrive come il Barcellona sia disposto anche ad abbassare le pretese (10 mln) pur di accontentare il giocatore croato. Foto: Twitter personale Rakitic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter-Getafe, due squadre in momenti diversi ma piene di incognite

L'ottavo di finale di Gelsenkirchen tra Inter e Getafe è una partita piena di incognite e dubbi da entrambe le parti, per diversi motivi. Si attende la reazione dell'Inter dopo lo sfogo di Conte a Ber ...

Dalla Spagna: La Juve ha provato a prendere il giovane Akieme dal Barcellona, i catalani si sono messi di traverso

Nell'ambito della trattativa che ha portato Pjanic ed Arthur a scambiarsi le maglie in vista della prossima stagione, la Juventus ha provato ad acquistare dai blaugrana un altro giocatore: si tratta d ...

