Da irrilevante a centrale? Lo strano caso della vicepresidenza degli Stati Uniti (Di lunedì 3 agosto 2020) Negli Stati Uniti sta crescendo l’attesa per la nomina da parte del candidato democratico Joe Biden della sua running mate, la “compagna di corsa” che lo affiancherà come candidata vice-presidente (il femminile è dovuto al fatto che Biden ha promesso che si tratterà di una donna) nelle urne alle elezioni del 3 novembre. Il momento è quindi opportuno per interrogarsi sulle funzioni e sul ruolo del (o della in questo caso) vice-presidente.La vice-presidenza degli Stati Uniti è una delle cariche elettive più singolari tra le democrazie moderne. Sulla carta, sembra un affare piuttosto importante. Eppure, come possono testimoniare gli spettatori di serie tv ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Da irrilevante a centrale? Lo strano caso della vicepresidenza degli Stati Uniti - AffInt : RT @Ric_Alcaro: Mentre @JoeBiden si appresta a scegliere la sua #vicepresidente qualche riflessione sulla vice-presidenza egli #USA, una de… - GabRosana : RT @Ric_Alcaro: Mentre @JoeBiden si appresta a scegliere la sua #vicepresidente qualche riflessione sulla vice-presidenza egli #USA, una de… - Ric_Alcaro : Mentre @JoeBiden si appresta a scegliere la sua #vicepresidente qualche riflessione sulla vice-presidenza egli #USA… - AffInt : ????Nella running mate di Joe Biden si dovranno sommare tutte quelle componenti che hanno reso decisivo il ruolo del… -

Ultime Notizie dalla rete : irrilevante centrale La centrale che minaccia l'orango La Repubblica Attilio Fontana: il caso e le accuse

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...

La centrale che minaccia l'orango

Continua la battaglia degli ambientalisti: "Permessi concessi in modo irregolare". Scoperto solo nel 2017, l'orango della regione montuosa di Tapanuli (isola di Sumatra, Indonesia) è sotto attacco. In ...

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...Continua la battaglia degli ambientalisti: "Permessi concessi in modo irregolare". Scoperto solo nel 2017, l'orango della regione montuosa di Tapanuli (isola di Sumatra, Indonesia) è sotto attacco. In ...