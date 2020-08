Crisi idrica, la senatrice Ricciardi: “Ispettori o commissari all’Alto Calore” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Ricciardi. “La vicenda delle interruzioni d’acqua in alcune zone del Sannio e dell’Irpinia ha assunto contorni paradossali e s’intreccia alla perfezione con la penuria di risorse idriche scaturita da una gestione a dir poco allegra risalente all’ultimo ventennio. Ho predisposto e sto per depositare una interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo Economico per fare piena luce sulla questione, per verificare se sussistano i presupposti per accedere a nuovi finanziamenti da parte dell’Alto Calore Servizi (una società pubblica sull’orlo della bancarotta) e per verificare, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture, se sia ... Leggi su anteprima24

