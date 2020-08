Crisanti su Riapertura Scuola: Rendere Obbligatorio Vaccino Contro Influenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Durante la serata del “The Post Internazione Fest”, Andrea Crisanti, virologo e professore di Microbiologia all’Università di Padova, ha spiegato il suo piano per la Riapertura della Scuola. “Misurare la temperatura a Scuola con termometri standardizzati in tutte le scuole, Rendere Obbligatorio il Vaccino Contro l’Influenza, mettere i presidi nelle condizioni di non essere denunciati e dare ai dirigenti scolastici la possibilità d’interdire l’accesso a Scuola ai bambini che risiedono in aree dove ci sono focolai” dichiara Crisanti. Poi il virologo argomenta ogni punto. Per quanto riguarda la vaccinazione Contro ... Leggi su youreduaction

Come è iniziato tutto? Com'è stata gestita l'emergenza? Il vaccino arriverà a breve? Come muoversi sul fronte apertura delle scuole? Il professor Andrea Crisanti, Direttore del dipartimento di Medicin ...

