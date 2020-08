Crescono i contagi, il Governo estende l’uso obbligatorio della mascherina (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli ultimi dati mettono paura al Governo. In Italia continuano a crescere i positivi (+238) e sette nuovi casi si sono registrati in Campania. Un quadro preoccupante per un Paese che sperava nell’estate per portare a zero, o quasi, il numero di nuovi contagiati. Il “libera tutti” e gli spostamenti estivi, invece, non hanno consentito alla curva epidemiologica di abbassarsi come sperato e il Ministero della Salute si è visto costretto a intervenire con una nuova ordinanza. Fino a ferragosto sarà infatti obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico (compresi i mezzi di trasporto), nonché in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere costantemente la distanza di ... Leggi su anteprima24

