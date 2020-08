Crema, donna si dà fuoco: passanti filmano la scena con il telefono. Solo uno ha cercato di aiutarla (Di lunedì 3 agosto 2020) Crema, donna si dà fuoco: passanti filmano la scena con il telefono. Una donna è morta dopo essersi data fuoco a Crema. Il racconto shock del soccorritore: “La signora bruciava nel campo di fronte e io ero l’unico che cercava di fare qualcosa. In compenso una ventina di persone con il telefonino, che riprendevano la scena. Dopo minuti e minuti si è avvicinato uno con un estintore che non sapeva cosa fare”. I soccorsi sono arrivati troppo tardi: la donna era deceduta. Una donna è deceduta a Crema dopo essersi cosparsa di benzina ed essersi data fuoco al campo del Mezzo. Ma una sola persona si ... Leggi su limemagazine.eu

VittorioSgarbi : Una donna che si dà fuoco in strada e la gente che la filma con il cellulare. In che baratro siamo sprofondati?… - BrunoVespa : Con quale coraggio gli sciacalli di Crema guarderanno le immagini che hanno girato mentre una povera donna si dava… - Tg1Raiofficial : Choc a #Crema. Una donna si dà fuoco in un campo e i passanti anziché soccorrerla si fermano a filmarla. La sindaca… - FreigeistLion : RT @BrunoVespa: Con quale coraggio gli sciacalli di Crema guarderanno le immagini che hanno girato mentre una povera donna si dava fuoco?Mi… - Mad7dy : @alesaura La donna morta a Crema era mia compaesana, era andata a scuola con mia sorella maggiore, aveva bisogno di… -