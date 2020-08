Covid, superati 18 milioni di casi nel mondo: USA e Brasile in piena emergenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Il numero di contagi da coronavirus nel mondo supera i 18 milioni (18.019.472) secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. I decessi di persone positive al Covid-19, morte per le complicanze relative al virus, sono 688.369, mentre i guariti dall’esplosione della pandemia sono 10.649.111.Le Americhe restano l’epicentro dell’emergenza sanitaria globale, con gli Stati Uniti Paese più colpito al mondo: secondo gli ultimi dati sono 4.667.930 i contagi accertati di SARS-CoV-2 in tutta la nazione e 154.859 le vittime dell’epidemia. Solo nell’ultimo giorno, sempre secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University ci sono stati 47.508 contagi e 515 morti, in leggero calo rispetto ai dati dei giorni precedenti. ... Leggi su blogo

