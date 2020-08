Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigliere regionale (Di lunedì 3 agosto 2020) Si amplia l’inchiesta della procura di Napoli, sui Covid Center della Campania, il consigliere regionale della Campania Luca Cascone, un fedelissimo del presidente Vincenzo De Luca, e il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanità della Regione, Corrado Cuccurullo sono indagati nell’ambito di un’inchiesta della procura sulla realizzazione delle strutture di Ponticelli (Napoli), Salerno e Caserta. Il fascicolo ipotizza la turbativa d’asta e nel mirino degli inquirenti c’è l’appalto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

RattiEnrico : RT @MediasetTgcom24: Covid center Campania, indagati consigliere e manager #campania - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigliere… - fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Covid center #Campania, indagati consigliere e manager. Il fascicolo ipotizza la turbativa d'asta e al centro dell'attenzi… - momentosera : Covid center #Campania, indagati consigliere e manager. Il fascicolo ipotizza la turbativa d'asta e al centro dell'… -