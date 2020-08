Covid a Pozzuoli, nuovo positivo in Comune: il sindaco chiude gli uffici (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Il Comune di Pozzuoli decide di chiudere gli uffici dopo la scoperta di uno stagista affetto da coronavirus nella sede centrale. “Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i link epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al Covid. L’attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti, ma proseguirà normalmente”, spiega il sindaco Vincenzo Figliolia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

