Covid-19, la Regione premia con un bonus diverse categorie professionali: ecco quali (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta Regionale ha deliberato di avviare le procedure di riconoscimento della premialità per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 con una prima individuazione di quelli che sono stati esposti a rischio durante questi mesi. In questa prima fase il personale coinvolto è di circa 15.000 unità per un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro. Inoltre, proseguono gli interventi del Piano socio economico della Regione a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi degli ultimi mesi. La Giunta regionale nella seduta di oggi ha infatti approvato un sostegno straordinario una tantum, fino ad un massimo di 1000 euro, in favore dei lavoratori dello spettacolo. bonus di ... Leggi su anteprima24

