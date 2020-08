Covid-19, da pandemia a crisi economica e sociale. E i migranti come capro espiatorio (Di lunedì 3 agosto 2020) La crisi di mortalità causata dalla Covid-19 sta trasformandosi in una crisi economica e sociale. La pandemia ha spinto la maggior parte dei Paesi del mondo verso la recessione. L’Fmi e la Ce prevedono, per la fine del 2020, una contrazione del Pil Italiano del 12,8% e 11,2% rispettivamente. L’Ocse stima per il nostro Paese un incremento della disoccupazione fino al 12.4%. Sono numeri preoccupanti. La crisi economica del 2008 ha causato suicidi e malattie mentali oltre a un pervasivo senso d’ingiustizia, sfiducia politica, rabbia sociale e ricerca di capri espiatori. Purtroppo, è lecito aspettarsi che la crisi risultante dalla pandemia provocherà effetti simili. ... Leggi su ilfattoquotidiano

