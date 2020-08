Covid-19, bollettino del 3 agosto: diminuiscono i contagi, 12 morti (Di lunedì 3 agosto 2020) come comunicato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile. Il Covid-19 continua a mietere vittime in Italia e nel mondo, anche se i numeri nel nostro paese sono in costante diminuzione rispetto a qualche mese fa. Nella giornata di oggi 3 agosto – secondo quanto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Yogaolic : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio e della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - zazoomblog : Bollettino Covid-19 3 agosto: 159 nuovi contagiati - #Bollettino #Covid-19 #agosto: #nuovi - Miti_Vigliero : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 3 agosto. Dati e tabella Covid Oggi 159 nuovi casi e 12 morti. L'Emilia… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID__19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio e della #Campania #Coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Bollettino Coronavirus Protezione Civile 3 agosto: i dati ufficiali

ULTIME NOTIZIE – Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 17:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Pa ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 agosto: 248.229 casi positivi e 35.166 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno persone 248.229 (+159 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +239) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.166 sono decedute (+12; ieri +8) ...

ULTIME NOTIZIE – Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 17:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Pa ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno persone 248.229 (+159 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +239) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.166 sono decedute (+12; ieri +8) ...