Coutinho, dopo la stagione complicata al Bayern potrebbero aprirsi le porte della Premier (Di lunedì 3 agosto 2020) Il futuro di Coutinho potrebbe avere nuovi risvolti. Lo abbiamo visto giocare in Italia, sponda interista, per poi vederlo spiccare il volo nel Liverpool fino ad arrivare al Barcellona. Poi la difficile esperienza bavarese, adesso il futuro del brasiliano potrebbe essere in Premier.IL FUTURO Una stagione in prestito al Bayern condizionata da diversi problemi, per Coutinho adesso potrebbero aprirsi le porte inglesi. Secondo Sky Sports UK, il fantasista brasiliano è corteggiato da Tottenham, Leicester e Chelsea, anche se ad essere in vantaggio sembrano proprio gli Spurs. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Coutinho, dopo la stagione complicata al Bayern potrebbero aprirsi le porte della Premier - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Coutinho torna dopo il prestito al Bayern: Barcellona, Cout… - Light1908 : @_cristiano73 Dopo che uno legge coutinho, è difficile prenderlo sul serio. (ride) - Filippo88392901 : RT @armagio: Dopo aver preso 240 milioni per #Neymar il #Barcellona ha speso 300 milioni tra #Coutinho e #Dembele. Ricordate cifre del gene… - Cucciolina96251 : RT @armagio: Dopo aver preso 240 milioni per #Neymar il #Barcellona ha speso 300 milioni tra #Coutinho e #Dembele. Ricordate cifre del gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Coutinho dopo Barcellona, Coutinho torna dopo il prestito al Bayern IamNaples.it I tre possibili grandi colpi della Premier League

Tra le big del campionato inglese sino a questo momento solamente Chelsea e Manchester City sono state le società più attive sul mercato. Se i Blues in largo anticipo si sono aggiudicati Ziyech e Timo ...

Il Valencia sogna un super tridente: c'è anche Higuain

Il Valencia, dopo la tutt'altro che felice stagione appena conclusa, è pronto a rilanciare. Stando a quanto afferma Fichajes.net, i pipistrelli puntano ad un super attacco per dare l'assalto alla Liga ...

Tra le big del campionato inglese sino a questo momento solamente Chelsea e Manchester City sono state le società più attive sul mercato. Se i Blues in largo anticipo si sono aggiudicati Ziyech e Timo ...Il Valencia, dopo la tutt'altro che felice stagione appena conclusa, è pronto a rilanciare. Stando a quanto afferma Fichajes.net, i pipistrelli puntano ad un super attacco per dare l'assalto alla Liga ...