Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) I numeri coronavirus 3 agosto restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 12.474. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore ammontano a 159 malati in più, dato che porta il totale dei malati da inizio pandemia a 248.229. I deceduti a causa del Covid della giornata di oggi sono 12 per un totale di 35.166 persone morte dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dimessi/guariti della giornata di oggi sono 129 che, aggiungendosi agli altri, portano il totale delle persone dichiarate fuori dalla malattia a 200.589. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 luglio Numeri ... Leggi su giornalettismo

