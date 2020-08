Coronavirus, Usa: altri 47.500 contagi (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 3 AGO - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri altri 47.508 contagi e 515 decessi da Coronavirus in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il bilancio è in ... Leggi su corrieredellosport

petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - fattoquotidiano : Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso l… - salidaparallela : RT @fanpage: Usa, quasi 59 mila nuovi casi, 4,6 milioni in tutto - sardanews : Coronavirus, Usa: altri 47.500 contagi -