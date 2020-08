Coronavirus: un milione e mezzo di italiani ha gli anticorpi (Di lunedì 3 agosto 2020) Quasi un milione e mezzo di italiani ha gli anticorpi da Coronavirus: i dati diffusi da Istat e ministero della Salute dopo i test sierologici. Sarebbero un milione e 482mila le persone risultate con IgG positivo, ovvero che hanno sviluppato gli anticorpi per il Covid-19. Si tratta di un dato che si basa sui primi … Leggi su viagginews

