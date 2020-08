Coronavirus, ultime notizie – Nel Regno Unito pronti due test che daranno i risultati in 90 minuti. Arrivata in Sicilia la nave per la quarantena dei migranti (Di lunedì 3 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiUltimi bollettini: Coronavirus, calano i contagi (+239) ma con 10mila tamponi in meno. 8 i decessi (tutti in Lombardia) – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, calano ancora i nuovi contagi in Lombardia: +38 contro i +55 di ieri. In lieve aumento le morti (+8)Johns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (3 agosto 2020)I contagi da Coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo sono oltre 18 milioni. Stando ai dati forniti dalla Johns Hopkins ... Leggi su open.online

