Coronavirus, ultime notizie – La ministra Catalfo annuncia: «Contratto nazionale per i rider». Norvegia, stop a scali crociere. Algeria, 507 nuovi casi in 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (3 agosto 2020)I contagi da Coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo sono oltre 18 milioni. Stando ai dati forniti dalla Johns Hopkins Unversity, si tratta per la precisione di 18.082.307 casi. Oltre la metà del totale è stata individuata negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Solo nella giornata di ieri, gli Usa hanno contato un aumento di 47.500 casi su 4.667.955 totali. Un dato elevato ma ... Leggi su open.online

