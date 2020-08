Coronavirus Sicilia, contagi in aumento e meno tamponi: dati tra i peggiori in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono ben 132 i contagi registrati in Sicilia dal 25 luglio ad oggi.Le ultime settimane nell'isola, in merito alla situazione Coronavirus, non danno liete notizie. I casi registrati si sono infatti quadruplicati. Dal 18 al 25 luglio i nuovi positivi erano stati in tutto 39. Molti di meno rispetto ai 119 registrati nella settimana successiva. Anche i ricoveri sono aumentati: da 17 a 36, di cui 3 in terapia intensiva. Sono 249, invece, le persone attualmente in isolamento domiciliare. I tamponi intanto hanno subito un netto calo: solo 823 nelle ultime ventiquattro ore.I recenti dati risentono senza dubbio del flusso di migranti approdati in Sicilia. Quasi il 75% dei contagi è stato infatti riscontrato tra questi ultimi. La ... Leggi su mediagol

