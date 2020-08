Coronavirus, Salvini fa marcia indietro: 'Mettete le mascherine nei posti dove serve' (Di lunedì 3 agosto 2020) 'Usate la testa, rispettate le distanze di sicurezza e fate attenzione, ma vivendo. Mettete le mascherine nei posti dove serve'. Nuovo appello del leader della Lega Matteo Salvini ai giovani, sull'... Leggi su leggo

LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Emergenza perenne conviene a qualcuno”. - TizianaFerrario : #Salvini #Sgarbi #Bocelli volevano scorrazzare liberi in piena pandemia. Si lamentano che non potevano uscire da ca… - repubblica : Coronavirus, a Bari tutti negativi gli ospiti del Cara: la Prefettura smonta l'allarme di Fitto e Salvini - gyomax8 : #Negazionisti contrordine: 'la mascherina va messa quando serve' #Salvini dixit. Il #coronavirus insomma c'è! - Guendal52177841 : RT @MarcoSanavia1: Gli immigrati in Italia sono l’8%. I malati covid stranieri sono i l 25%. Incidenza tripla. Boccia bugiardo pinocchio im… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini Coronavirus, Salvini: "Precauzioni sì, ma non allarmismo. Chi ha voglia di vivere viva" Adnkronos Migranti in rivolta, non vogliono fare la quarantena e danno fuoco a tutto

La bomba migranti sta per esplodere. Circa 400 stranieri ospitati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine hanno dato vita a una violenta protesta con materassi incendiati e lancio di sassi contro la quar ...

Razza: «Rischio lockdown in autunno, per la Sicilia sarebbe il colpo di grazia»

CATANIA - Ruggero Razza prova a ritagliarsi una mezza domenica di pausa, esorcizzando l’ultima profezia presidenziale. «Scordatevi le vacanze. Ad agosto non avremo neanche il tempo di respirare», cont ...

La bomba migranti sta per esplodere. Circa 400 stranieri ospitati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine hanno dato vita a una violenta protesta con materassi incendiati e lancio di sassi contro la quar ...CATANIA - Ruggero Razza prova a ritagliarsi una mezza domenica di pausa, esorcizzando l’ultima profezia presidenziale. «Scordatevi le vacanze. Ad agosto non avremo neanche il tempo di respirare», cont ...