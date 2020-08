Coronavirus – Pochissimi i nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma c’è un motivo: il bollettino aggiornato (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono 159 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.036 tamponi effettuati dalle autorità sanitarie. Oggi è dunque risultato positivo lo 0,66% dei test processati, una percentuale che risulta essere più alta rispetto a quelle dei giorni scorsi. Da registrare anche 12 morti e 129 guariti, che portano il totale a 200.589. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi giornalieri sono sempre Emilia Romagna (34), Lombardia (25) e Veneto (24). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.229 casi totali 35.166 morti 200.589 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.474, così ... Leggi su sportfair

