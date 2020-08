Coronavirus, passeggeri senza mascherina: clamorosa rissa in aereo (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA - Incredibile episodio in aereo: è scoppiata una rissa furibonda su un volo diretto da Amsterdam a Ibiza. L'episodio è stato filmato da un video registrato da un passeggero. Momenti concitati e ... Leggi su corrieredellosport

“Ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha i ...

