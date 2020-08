Coronavirus, Oms: “Speriamo in vaccino efficace e sicuro, ma non c’è ancora una soluzione efficace. E potrebbe non esserci mai” (Di lunedì 3 agosto 2020) “C’è un certo numero di vaccini in sperimentazione nel mondo. Speriamo di riuscire ad averne uno ‘efficace e sicuro’ a disposizione. Ma dobbiamo essere chiari: non c’è ancora un proiettile d’argento al momento (una soluzione efficace ndr.). E potrebbe non esserci mai“. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Il direttore generale ha aggiunto che per fermare la pandemia servono le armi che conosciamo, cioè “test, isolamento, tracciamento dei pazienti, quarantena per i contatti”. Cioè “fare tutto il possibile”, dal rispetto del ... Leggi su ilfattoquotidiano

