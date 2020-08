Coronavirus, OMS: “Pesante impatto sullo screening e sulla cura del cancro” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Oltre al bilancio diretto di Covid-19, il Comitato d’emergenza Covid-19 ha preso atto dell’impatto sulla salute che l’interruzione dei servizi sanitari sta avendo su una serie di altre malattie. Ciò aggrava quanto già sappiamo sulla riduzione della copertura immunitaria, sullo screening e sulla cura del cancro e sui servizi di salute mentale“: è quanto ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, ricordando che il Comitato di emergenza ha confermato nei giorni scorsi che la pandemia rappresenta un’emergenza di sanità pubblica internazionale. “È stato un momento per riflettere, a ... Leggi su meteoweb.eu

